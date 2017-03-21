高市客委會106年第2梯次留美人才擴大甄選
為鼓勵更多優秀青年回流美濃返鄉創業，運用在地資源實踐開店夢想，高市客委會自即日起開始受理今年度第2梯次文創人才甄選，提供50萬元品牌營運補助，不限學經歷，不限文創主題，只要具有創意發想及專業技術，並以美濃永安老街為發展基地，進行為期一年駐地營運，歡迎各領域優秀文創人才於106年4月30日前提送計畫參加甄選。
高市客委會表示，歡迎具有文創風格及創業計畫的各領域人才參加甄選進駐美濃永安老街營運，結合品牌文創故事融入老街歷史，打造屬於客庄獨特的文創聚落。詳細辦法及報名表可至高雄市政府客家事務委員會網站查詢下載，或電洽07-6818338轉20。
(中時)
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