山本裕典生活放蕩 經紀公司終止合約

演出日劇「假面騎士」稍有名氣的29歲男演員山本裕典，今天遭所屬經紀公司在網頁宣布終止合約，原因是他做出違約的行為。他常被八卦雜誌爆料私生活放蕩不羈。

在演藝圈屬B咖男星的山本所屬的經紀公司Ever Green Entertainment在網頁上寫著，「至今多次與山本裕典本人談過，也幾度深思熟慮，但考慮到他至今一連串的事情，沒達到本社所想的標準，違反契約內容，因此很難過地決定與他終止合約。」

日媒報導，電視台相關人士表示，山本的工作大約是在1個月前起了變化。因為他所屬的經紀公司拒絕可讓他主演的邀約，因而引起揣測。

他所屬經紀公司只說與他終止合約，並沒說明具體理由，但經紀公司人員透露，並非他有違法的問題。

山本於2005年雜誌「JUNON」主辦的選秀比賽獲第2名，之後進入演藝圈發展，除了日劇，也演舞台劇。最近演出「朝日電視台」日劇「不愉快的果實」等。他常被八卦雜誌爆料私生活放蕩不羈。

日媒引述體育報記者的話報導，山本在業界本來就花名遠播，常出入夜店、女子酒吧，在東京的六本木、西麻布一帶相當有名，曾被外洩床照，最近還被寫真週刊雜誌拍攝到他帶女偶像回家過夜。

山本在2014年被雜誌爆料，他把手伸進女按摩師內褲性騷擾，後來他又遭酒店妹出賣一夜情床照給八卦雜誌。1060321

(中央社)