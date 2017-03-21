內政部：法警人力自行解決 勿轉嫁員警

內政部今天針對司法改革提出建言，包括微罪案件分流，建立精緻的司法，以及建立警察專業化，法警人力不足應自行謀求解決，不應轉嫁要求員警持續戒護。

內政部長葉俊榮表示，司法改革國是會議如火如荼展開，警察機關雖然沒有代表參與，但近來司法論壇上多位學者、檢察官、法官等分別針對警察微罪處分權及不解送人犯等議題進行討論，令人欣慰。

他說，警察是整個刑事司法體系的一環，且身居偵查犯罪、保護被害人的第一線，調查蒐證的結果更影響當事人的權益、檢察官的偵處，以及法院的審判，樂見司法改革的討論已經注意到相關的警政課題。

內政部提出2項與警政有關的司改建言，包括微罪案件分流，建立精緻的司法，以及建立警察專業化。葉俊榮希望司法改革國是會議納入考量。

內政部表示，許多微罪案件，比如偷竊食物、侵占遺失物、未有肇事的酒駕或告訴乃論案件，都要經過檢察官或法院的處理，造成案件數量龐雜，影響偵查、審判品質。

內政部說，台灣若能參考日本作法，微罪案件交由警察處理，現行犯可免解送，案件的處理則透過制度的設計，比如劃出特定的微罪範圍、建立司法機關的監督機制、提升警察的專業素養等，都是未來可思考解決的方向。

有關建立警察專業化，內政部認為，司法文書應統一由郵務送達，可方便民眾領取司法文書，也可減輕警察機關部分負荷，進而可將警力置於刑案偵辦及維護治安重點工作。

內政部說，因法院或地檢署經常以法警不足，要求負責解送的員警繼續戒護至檢察官訊問完畢，考量員警拘捕、詢問調查人犯已耗費甚長時間，如再協助戒護，造成身心更大負荷，也影響刑案偵辦時效與品質，各機關都有人力不足問題，法警人力不足應自行謀求解決，不應轉嫁要求員警持續戒護，致影響本職工作。

內政部說，調度司法警察條例不合時宜，宜檢討廢止，回歸刑事訴訟法規範，避免凸顯台灣法制的守舊與落伍。1060321

(中央社)