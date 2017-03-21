日暉酒店台北站前開幕 驚奇不斷

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Hotel MEZI日暉酒店台北站前設計有驚喜。（日暉酒店提供）

日暉酒店即日起插旗台北，Hotel MEZI日暉酒店台北站前今日正式開幕，位於台北市最便捷的交通樞紐上，緊鄰台北車站和西門町商圈，坐擁228公園綠意環繞，更雙享捷運出口，共100間新穎舒適客房，將台北巿少有的公園綠地融入酒店窗景。

Hotel MEZI日暉酒店是日暉集團最新的城市連鎖型酒店，日暉集團事業包含飯店管理顧問公司、五星級渡假飯店、商務飯店、海外星級渡假飯店等等。

飯店大廳幾何堆疊的簡約設計，分別使用「M、E、Z、I」四大元素，Magic 設計的魔幻驚奇、rElax 服務的時尚親切、coZy 住宿的舒適悠閒與 Incredible不可抗拒的絕佳位置，在每個轉角都能發現不可思的無限驚喜，牆面更淨出一方天地，提供台灣在地新銳設計師演藝展示。

傍晚M Lounge煥然一新的絢麗風格更是台北夜晚的新起點，調酒師將每杯調酒融和台灣在地水果，以台東自製的洛神花糖創新發想，滋味相當特別。

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(中時)