元大愛無限 開學真幸福 累計逾2000名偏鄉孩童受惠

元大金控與元大文教基金會合辦的「元大愛無限、開學真幸福」-元大幸福日公益慈善活動，周末於國立臺灣科學教育館盛大舉行，邀請基隆市仙洞國小、南台北家扶中心、台北市明道國小、新竹縣竹北國小等9所社福機構及學校、共226位孩童參加； 「元大幸福日」活動已邁入第6年，累計500名元大志工投入關懷，陪伴來自全省逾2200位偏鄉及弱勢學童體驗專屬幸福。

今年的活動元大號召了近70位集團志工全程陪伴孩童，一同探索從大自然來的絕妙點子-「仿生特展」、奇妙的物理化學數學科學展示區，及驚險刺激的3D動感電影-瘋狂遊樂園；活動最後每位孩童都獲得一份元大精心準備、預先套量的全新球鞋衣褲「幸福大禮包」，讓小朋友們有玩、有吃，還有特別的開學禮。

元大文教基金會執行長楊荊蓀指出，幸福日緣起於人稱杜奶奶的前元大文教基金會董事長杜麗莊，某年過年前夕邀請偏鄉學童在元大志工陪伴下，於百貨公司挑選新衣新鞋，盼這份暖心禮給孩子支持力量，回到學校後立志向學，從每位孩子感動欣喜的眼神及日後積極向學的良善結果中，元大確立了「幸福日」的舉辦且傳承至今。

(中時)