印度21歲男子高58公分 被當神膜拜

印度一名身高只有58公分、體重6.8公斤的21歲男子，在當地被視為是神明轉世，每天都有人來膜拜，並請求他賜福。

影音網站Barcroft TV報導，印度旁遮普省（Punjab）男子曼普里特‧辛赫（Manpreet Singh），雖然已經21歲，但疑似罹患侏儒症，身高和體重與7個月大的嬰兒相當，只有23英吋（58.42公分）高、重15磅（約6.8公斤），被認為是全球最矮小的成年男子之一。

曼普里特的母親嫚吉特‧考爾（Manjeet Kaur）說，許多外面的人認為辛赫是印度教神明轉世，每天都有很多人到家裡來膜拜他，希望獲得他的祝福。

曼普里特的父母指出，辛赫在7個月大以前一切正常，之後就停止生長，父母雖曾帶他給當地醫生檢查，但當地醫生無能為力，建議他們應找專科醫師才有辦法。

不過，由於曼普里特的父母貧困，無法帶他去看專業醫師，一晃20年過去，現在曼普里特已經21歲。曼普里特的父親賈塔‧辛赫（Jatar Singh）說，如果有任何治好他兒子的可能，他會比較開心點。1060321

(中央社)