上周A股開戶數55.8萬 去年8月以來新高

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中國證券登記結算公司21日發布的資料顯示，上周新增A股投資者55.82萬人，新增人數較前周增長8.64%。此次周開戶數為去年8月以來最高。

據中國證券網統計，春節以後，中國證券登記結算公司披露的每周新增投資者數量已連續6次增長。

(旺報)