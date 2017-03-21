全球氣候系統急劇轉變 極端氣候將持續

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全球氣溫2016年創下最高記錄、海冰縮小和海平面上升後，極端天氣和氣候今年將持續出現，包括北極「熱浪」。

法新社報導，聯合國世界氣象組織（WMO）今天警告，全球氣候系統出現急劇轉變，使得去年一連串的警示記錄今年似乎將持續不減。

世界氣象組織氣候研究計畫（World Climate Research Programme）主任卡爾森（David Carlson）說：「我們如今正處於真正未知的領域。」

他表示，即使沒有強烈的聖嬰現象，「全球2017年將出現其他顯著變化，挑戰我們對氣候系統的認知」。聖嬰現象每4至5年發生一次，一般會使氣溫較溫暖。

世界氣象組織今天公布年度全球氣候狀態報告，證實先前公布的數據顯示2016年是有記錄以來最溫暖的一年。

比起2016年數據更令人擔憂的或許是，這些趨勢似乎都將持續的事實。

世界氣象組織說，截至目前，這個冬天「北極至少出現過3次極地熱浪，強大的大西洋風暴驅使溫暖、潮濕的空氣流入」。

聲明還說，「這意味在北極冬季和海冰結冰高峰期間，實際上會有幾天的氣溫接近熔點」；還說南極海冰面積也處於「歷史新低點」。

世界氣象組織說，研究顯示，北極氣候變化和海冰融化將導致海洋和大氣環流模式改變。

這將對協助調節氣溫的快速移動空氣流，也就是噴射氣流構成衝擊，進而依序影響全球其他地區的氣候。（譯者：中央社劉文瑜）1060321

(中央社)