高圓圓見偶像趙雷 女神秒變迷妹

我要評比

大陸知名藝人高圓圓日前在媒體進行直播訪談時，製作單位安排她的偶像趙雷悄悄進場，抱著吉他現場演唱。高圓圓嬌羞捂嘴聆聽演唱，最後還興奮得蹦蹦跳跳，被網友形容為「女神秒變迷妹」。

新浪娛樂微博今天報導，高圓圓與造型師韓火火進行訪談直播時，突然間現場燈光一暗，趙雷在製作單位安排下悄悄進場，抱著吉他，為猝不及防的「迷妹」高圓圓現場演唱近來紅遍全大陸的「成都」這首歌曲。

看到心中偶像突然登上舞台，為自己演唱，高圓圓又驚又喜，用雙手嬌羞捂嘴，醉心聆聽演唱，一時太高興，激動得心花怒放，還用手抱了身旁的韓火火。

趙雷演唱後走下台，高圓圓興奮得與他握了手後，立刻蹦蹦跳跳起來，展現嬌羞小粉絲模樣，而且還似乎為了表達心中感謝，一度與韓火火勾肩搭背。最終，高圓圓向前抱了抱趙雷，還拿到了趙雷的專輯。

這段節目花絮影片今天在大陸微博登上熱搜榜榜首，引發不少網友留言。

有網友紛紛留言，「讓趙雷哥哥把圓圓女神帶走吧，這樣趙又廷就是我的了」、「美圓圓，你怎麼可以醬紫，趙又廷還有30秒到達戰場」、「女神高圓圓見到趙雷，秒變迷妹。」

還有網友說，「圓圓好美好可愛」、「粉絲真的會這樣啊！美到跳起來？」「莫名心疼趙又廷」。

1986年出生的趙雷，是大陸知名民謠歌手，他今年參加大陸湖南衛視綜藝歌唱節目「歌手」時，以「成都」一曲在大陸爆紅。

台灣知名演員趙又廷2014年6月5日與大陸藝人高圓圓在北京領證結婚，兩人當年底舉行婚禮。1060321

(中央社)