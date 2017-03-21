習近平見以色列總理 再談一帶一路
中國大陸國家主席習近平今天在北京會見以色列總理尼坦雅胡，聚焦「一帶一路」戰略對接，並宣布雙方建立創新全面夥伴關係。
新華社報導，習近平21日在釣魚台國賓館會見以色列總理尼坦雅胡（Netanyahu, Benjamin）時表示，雙方應加強發展戰略對接，在共建「帶一路」架構內，穩步推動重大合作項目。
他說，應重點加強科技創新、水資源、農業、醫療衛生、清潔能源等領域合作，拓展兩國務實合作深度和廣度，以及加強教育、文化交流合作。
習近平也說，中國與中東國家聯繫越來越緊密。一個和平、穩定、發展的中東符合包括中以在內各方的共同利益。
他說，中方讚賞以色列方將繼續以「兩國方案」為基礎處理以巴問題。儘早實現以色列、巴勒斯坦兩個國家比鄰而居、和平共處。
尼坦雅胡則表示，以色列將繼續堅持「一個中國」政策，願以此次建立以中創新全面夥伴關係為契機，深化雙方在清潔能源、農業、投資、金融、醫療服務等領域密切合作。
他也說，以色列願積極參與「一帶一路」架構下基礎設施等合作。以色列願看到中國在中東事務中發揮更大作用。
習近平2016年初曾對沙烏地阿拉伯、埃及、伊朗等國進行國是訪問。當時外媒曾分析，中國大陸考量到能源需求、安全利益及一帶一路等戰略規劃，因此，中東地區也成為中國「大周邊外交」的重點之一。
至於中東地區國家也有不同盤算。沙烏地阿拉伯國王沙爾曼日前就訪問中國大陸、日本等國。沙爾曼與北京簽署約650億美元的合作大單，也允諾與日本共建經濟特區，促進日企進駐沙烏地。
學者分析，由於美國總統川普的中東政策未明，讓沙國「向東看」，包括沙國「2030願景」與中國「一帶一路」對接，可能是為了未來與美國對話準備籌碼。1060321
(中央社)
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