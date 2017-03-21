貿易戰火延燒 中減少美轉基因作物進口
農業成為中美貿易戰的新領域？根據路透21日報導，一家美國行業組織抱怨，近來中國批準進口的轉基因生物新品種作物減少，不利新農作物的全球推廣，更影響貿易。美國農業科技巨頭孟山都中國總裁高勇直批，大陸這幾年的進口產品審批已「走向了錯誤的方向」目前為止，大陸官方未對此事作出回應。
報導指出，出於消費者反對的考量，大陸官方至今禁止種植轉基因糧食作物，僅允許從國外進口大豆等等轉基因作物，用於龐大的飼料產業。而大陸正是世界最大的大豆進口國，每年不少是進口自美國。
根據大陸農業部的資料，2016年批準的數量已經降至1種，而過去幾年每年批準的數量為3種。高勇坦言，這種趨勢明顯是錯誤的，但至於原因為何，則不得而知。
近來中美貿易戰煙硝四起，過去多位分析人士和中國媒體早就指出，面對川普政府可能祭出的高關稅政策，中國並非沒有能力反制美國，包括減少美國大豆、玉米及波音飛機訂單。
(旺報)
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