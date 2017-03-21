陳凱倫滿貫炮 富邦8比1轟退桃猿
中華職棒季前最後一場官辦熱身賽，今天（21日）晚間由富邦悍將在洲際棒球場交手Lamigo桃猿，神盾以4局7K失1分的表現壓制前東家，打線則有李宗賢、陳凱倫接連開轟，其中陳凱倫6局下以滿貫炮轟退桃猿，終場富邦就以8比1勝出。
面對前桃猿洋將神盾，桃猿打線在首局2出局後靠王柏融、林泓育的接連安打先馳得點，但3局下富邦李宗賢從桃猿第2任投手道恩斯手中敲出追平陽春炮，4局下富邦再因2支安打和1次失誤追加1分，助球隊超前比數。
6局下富邦因保送、安打和失誤攻戰滿壘，陳凱倫從道恩斯手中掃出右外野滿貫全壘打，一棒將比數改寫為6比1，7局下高國輝、張建銘連續選到保送上壘，林威廷適時掃出二壘安打，富邦將比數拉開為8比1。
神盾此戰對戰老東家，合計投了4局，僅被敲3支安打，飆出7次三振，失1分，拿下勝投，之後張耿豪、羅華韋、增菘瑋、郭勝安和黃勝雄各投1局無失分。桃猿排出的先發洋投賽格威，主投2局，被敲1安無失分，道恩斯中繼4局，被敲7安（2轟）、送出6K，失6分（5分責失），承擔敗投。
(中時電子報)
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