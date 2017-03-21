趙春山：中美不會出現第四公報 武統聽聽就算了

我要評比

美國國務卿提勒森（左）向中國大陸主席習近平（右）轉達，美國總統川普期待與習近平「很快」將面對面會晤。（圖／中新社）

淡江大學榮譽教授趙春山。（圖／本報資料照片，姚志平攝）

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預計在四月份會面，對於外界關注中美雙方是否會簽署「第四公報」？學者趙春山分析，應該會聚焦在經貿與北韓議題，「不會有第四公報」。至於中國大陸近期頻頻傳出「武統聲浪」，趙春山則認為「那並非主流意見」。

根據中央社報導，海峽交流基金會今（21）日邀請淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山，針對「中共兩會後對台政策與我因應之道」發表專題演講。趙春山在會後接受媒體採訪時，作上述表示。

趙春山指出，美國國務卿提勒森這次訪問中國大陸期間的言論可以看出，中美雙方對台灣議題已有共識，也不願讓兩岸議題成為負債；因此，屆時美國總統川普與中國大陸國家主席習近平會面時，對相關議題應該只是舊調重彈，「不會有第四公報」。

他認為，川普的商業背景會使「川習會」會談重點導向雙邊貿易。另外，北韓核問題導致朝鮮半島局勢緊張、美國與南韓軍演及部署終端高空防衛系統（薩德反導系統），「川習會」上「北韓問題」勢必「箭在弦上」。

至於中國大陸近期頻頻傳出「武統」聲浪，趙春山則認為，習近平極少提及「武統」，更曾多次表達「統一」要「心靈契合」，因此「怎麼可能武統呢？」

趙春山強調，中國大陸網路充斥許多激進言論，包括中共軍方人士的說法，「但這種說法聽聽就算了，絕對不是主流」。

(中時電子報)