趙春山：中美不會出現第四公報 武統聽聽就算了
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預計在四月份會面，對於外界關注中美雙方是否會簽署「第四公報」？學者趙春山分析，應該會聚焦在經貿與北韓議題，「不會有第四公報」。至於中國大陸近期頻頻傳出「武統聲浪」，趙春山則認為「那並非主流意見」。
根據中央社報導，海峽交流基金會今（21）日邀請淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山，針對「中共兩會後對台政策與我因應之道」發表專題演講。趙春山在會後接受媒體採訪時，作上述表示。
趙春山指出，美國國務卿提勒森這次訪問中國大陸期間的言論可以看出，中美雙方對台灣議題已有共識，也不願讓兩岸議題成為負債；因此，屆時美國總統川普與中國大陸國家主席習近平會面時，對相關議題應該只是舊調重彈，「不會有第四公報」。
他認為，川普的商業背景會使「川習會」會談重點導向雙邊貿易。另外，北韓核問題導致朝鮮半島局勢緊張、美國與南韓軍演及部署終端高空防衛系統（薩德反導系統），「川習會」上「北韓問題」勢必「箭在弦上」。
至於中國大陸近期頻頻傳出「武統」聲浪，趙春山則認為，習近平極少提及「武統」，更曾多次表達「統一」要「心靈契合」，因此「怎麼可能武統呢？」
趙春山強調，中國大陸網路充斥許多激進言論，包括中共軍方人士的說法，「但這種說法聽聽就算了，絕對不是主流」。
(中時電子報)
關鍵字：趙春山
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。