穩定房價 北京加大土地供應

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根據大陸北京市規劃國土委統計，今年第1季，北京土地市場供應商品住宅用地將達到161公頃，是2016年全年用地實際供應量的1.5倍。

據《央視新聞》報導，2017年以來，北京土地市場已供應商品住宅用地109公頃，完成年度住宅用地供應計畫的42％，近期還將推出商品住宅用地52公頃，屆時，第1季北京商品住宅用地供應量將達到161公頃，是2016年全年商品住宅用地實際供應量的1.5倍。

北京市規劃國土委表示，希望透過加快土地供應節奏和增加土地有效供應，維護市場平穩健康發展。

(旺報)