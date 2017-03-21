美國禁止中東10大機場直飛旅客隨身攜帶電子裝置

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CNNMoney網站報導，美國周二頒布最新旅遊限制，規定中東及非洲共10座機場往返美國的直飛航班須要求旅客將所有電子裝置放入托運行李，只有智慧型手機能隨身攜帶上機。

這項新規總計影響中東及非洲8個國家共50多個航班，包括阿酋航空、卡達航空、土耳其航空、科威特航空及皇家約旦航空在內等9家航空公司都在限制名單內。

受此影響的機場包括開羅、杜拜、阿布達比、伊斯坦堡、多哈、安曼、科威特市、卡薩布蘭加、利雅德、吉達等10大國際機場。

(工商)