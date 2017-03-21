中國對川普發動貿易戰做了最壞打算

美國總統川普個性反覆，外界難以臆測，做為美國最大貿易國的中國亦謹慎應對，絲毫不敢放鬆。圖為大陸雜誌以川普做封面，目前仍多屬陰沉色調，顯示中國社會對川普存有高度戒心。（圖／美聯社）

圖為日前到北京訪問的美國國務卿提勒森(左)會見中國國家主席習近平(右)，提勒森此行沒有透露出川普將如何處理對中國貿易問題。（圖／美聯社）

自川普上任以來，中國政府不斷透過智庫研究如何應對美國可能採取的貿易制裁措施，同時也對美國發動貿易戰做了最壞的打算，當然更希望貿易爭端能透過協商解決。

路透指出，中國政策研究人員相信，美國很可能針對某些項目進行懲罰性關稅，例如鋼鐵或傢俱等逆差最嚴重的項目，或是只針對中國的國營企業。

應對美國此舉，中國必須尋找農產品、機械製造的替代進口國，同時削減美國部份電子產品如手機與筆記型電腦的進口配額。此外就是對美國在大陸企業調高稅率或增加行政干預，並限制他們參與中國成長最快速的產業。

報導引述數名參與核心決策人士的話說，川普在競選時對中國絲毫不假辭色，由於美中貿易逆差過大，川普對中國採取某些行動顯然難以避免。不過美國國務院新聞室、商務部及其他政府公關部門都不願對此發表評論。

一位要求匿名的政策顧問說，在貿易大戰還沒有開始前，雙方還有很大空間可以透過協商來解決問題。不過，「我們還是要做最壞的打算」。

中國總理李克強上周表示，北京不願意見到中美之間發生貿易戰，希望雙方能在共同利益的基礎上展開對話。美國財政部長慕欽(Steven Mnuchin) 上星期也說，川普政府不希望發生貿易戰，但雙方的貿易關係必須重新檢討，這對美國產業工人才公平。

報導說，目前美國還沒有宣布具體措施，上周末國務卿提勒森(Rex Tillerson)訪問北京時也沒有表明華盛頓在改變雙方貿易關係上有何意向。

接下來川普將在4月初會見習近平，對於不確定的未來，或許可以從在德國舉行的G20高峰會財政部長會議中一窺端倪，這場為期兩天的會議並未重申自由貿易與市場開放原則，也等於是默認了美國日漸高張的貿易保護主義聲浪。

消息人士說，中國方面可能會宣布增加從美國進口商品或是擴大對美投資，做為一種善意的姿態，但不會對美國單方面制裁措施逆來順受。「對於川普可能採取的措施，中國當然要有萬全的準備。」

川普曾表示要對中國進口貨品課徵45%的懲罰性附加關稅，即便北京在人民幣持續貶值時未出手干預，川普還是多次提到中國操縱人民幣匯率。北京消息人士說，目前還看不出來川普到底是已經改變觀點還是在此事上變得更加務實。美國財長慕欽則表示，必須要更有條理地分析北京在匯率操作上的實際作為。

在美國財政部認定匯率操縱的三條基準上，中國只符合一條：對美貿易逆差高達200億美元，而下次美國財政部的匯率報告預計將在4月份提出。一位消息人士向路透表示，目前看來川普尚不會宣布中國為匯率操縱國。如果萬一川普認定中國操縱匯率，北京將放手讓人民幣大幅下跌。而採取弱勢人民幣政策或是拋售美元債券的手段都只會在雙方貿易關係極度惡化時才會使用。

本月稍早，中國前商務部長高虎城在全國人大會議上說，中國不懼怕貿易戰，但不希望發生貿易戰。一旦美國真的動手，中國將仔細評估與分析，並採取必要的行動。

(中時電子報)