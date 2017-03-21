蘇格蘭議會獨立公投案擬過關

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蘇格蘭議會周二開始討論由蘇格蘭首席部長史特金（Nicola Sturgeon）召開為期2天的獨立公投議案。外界預料議會將通過此案。與此同時，歐盟也將在4月29日舉行峰會討論如何處理英國脫歐事宜。

外界普遍預期蘇格蘭議會周三投票，支持史特金跟英國政府談判以取得同意舉辦第2次獨立公投。蘇格蘭在2014年舉辦獨立公投，結果選擇留在英國。

具半自治地位旳蘇格蘭政府希望蘇格蘭民眾重新考慮，在英國於2019年脫離歐盟前再舉行獨立公投來決定自己的前途。

(工商)