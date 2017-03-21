亞股連8漲 創21個月新高

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受惠於熱錢湧進，亞股周二在韓股與台股領軍下普遍收高，區域指標指數再漲0.3％，並拉出日線連8紅，指數水位改寫21個月最高。韓股單日大漲1％，不但漲幅高居亞股之冠，大盤並強勢站上近6年新高。

明晟(MSCI)亞太股市指數(不含日本)周二收在148.75點，上漲0.43點或0.3％，盤中最高來到148.92點的21個月新高。該指數日線已8連漲，今年以來累計已大漲逾10％。

(工商)