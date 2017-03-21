基市免徵房屋稅額提高 330戶受惠

基隆市政府今年將免徵房屋稅的住家房屋現值標準，由新台幣10萬元提高為10萬1000元，預估有330戶房屋因免稅門檻降低而受惠；市庫損失約38萬5000多元

基隆市長林右昌今天在市務會議後的記者會中宣布這項好消息，稅務局將主動發文給今年符合免稅標準的這些屋主。

林右昌表示，房屋稅依規定每3年檢討一次，市府今年在評議會中將房屋稅的免稅額稍作調高，對於房屋老舊或較小坪數的房子，房屋現值評定在10萬1000元以下，今年就可以適用免繳房屋稅。

基隆市稅務局長歐秋霞表示，原本市住家房屋現值在10萬元以下免徵房屋稅，為體恤納稅義務人，減少民眾租稅負擔，依房屋稅條例第15條第1項第9款但書及修正後「簡化評定房屋標準價格及房屋現值作業之參考原則」辦理調整免徵房屋稅住家房屋現值，自106年起住家房屋現值調整為10萬1000元以下者免徵房屋稅，並適用於今年5月開徵的106年期房屋稅案件。

歐秋霞指出，房屋稅免稅標準由10萬元提高為10萬1000元後，預估全市有330戶房屋因此受惠，市庫損失約38萬5000多元；只要不是作為營業使用，即使是出租使用，也適用這項房屋稅的免稅標準，今年就不用再繳房屋稅。

為避免屋主誤以為沒收到通知，稅務局會主動發文給今年符合免稅的這些屋主，民眾若是對於房屋稅還有疑慮的話，可以撥打免費服務電話0800306969查詢。1060321

(中央社)