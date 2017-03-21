阿信嗲喊尚翊 嗓啞笑稱吃到老蕭口水
樂團五月天今晚唱「人生無限公司」高雄站最終場，主唱阿信笑說，聲音有點啞，「昨天可能有點吃到老蕭（蕭敬騰）口水」，清唱一句「夜太美」，還裝女聲喊怪獸名字「尚翊」。
五月天成軍20週年，LIFE「人生無限公司」世界巡迴演唱會18日起從高雄世運主場館開跑，耗資新台幣3.6億元打造。
開場嘉賓歌手家家抱病登台，歌聲依舊充滿爆發力。五月天熱唱「派對動物」開場，阿信問「今天大家不知道心情如何？」五月天有點緊張、有點興奮、有點捨不得。
阿信說，今天就是在高雄的最後一天，接下來每分每秒五月天都會好好把握，相信大家也一樣，「長官現在不多訓話了」，接著演唱「我不願讓你一個人」。
唱完「後來的我們」，石頭直呼有點感傷，沒在高雄世運主場館唱過4場，且每場5萬人，原擔心體力不太能負荷，但經過這幾天，「我發現我們就是天生來開演唱會」，引起粉絲尖叫。
冠佑介紹「人生無限公司」章程，首先要有禮貌，全場配合喊「老闆好」，讓冠佑笑得開心，再強調不付加班費，薪水就是提供心靈滿足，最後要粉絲大聲喊，回家都變啞沒聲音說話。
阿信說，有很多歌要唱，聲音有點啞，「不過我喜歡」，開玩笑稱「昨天可能有點吃到老蕭口水」，還清唱一句蕭敬騰的「夜太美」，全場歡呼；又裝女聲重現串場電影台詞說「尚翊教人家打撞球」，還要怪獸撞球就好，不要撞別的，逗笑全場。1060321
(中央社)
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