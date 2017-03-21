壯壯暫時單飛 前桃猿舞蹈老師入主PS

職棒中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今天發表本季16名成員名單，並且宣布「永遠的隊長」壯壯暫時卸下啦啦隊身份，請來前LamiGirls的舞蹈老師Suli操刀，應援風格大改版。

Passion Sisters的臉書粉絲專頁貼出16人照片，原有成員貴貴、皮皮、Landy、峮峮、希希、笑笑、阿丹、短今，以及年初選拔出來新成員Peggy、綺綺、小安、璇璇、晴兒、白白，以及回鍋的凱蒂、多利安新星波波共16人。

原啦啦隊長壯壯暫時離隊，「接下來會有全新規劃與發展，用另一種方式替中信兄弟們應援」。壯壯日前推出個人單曲，也到南韓擔任經典賽加油團的親善大使。

原本是Lamigo啦啦隊的舞蹈老師Suli確定離開桃猿，加入中信兄弟啦啦隊，這次將為Passion Sisters操刀，今年應援風格大改版。1060321

(中央社)