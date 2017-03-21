壯壯暫時單飛 前桃猿舞蹈老師入主PS
職棒中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今天發表本季16名成員名單，並且宣布「永遠的隊長」壯壯暫時卸下啦啦隊身份，請來前LamiGirls的舞蹈老師Suli操刀，應援風格大改版。
Passion Sisters的臉書粉絲專頁貼出16人照片，原有成員貴貴、皮皮、Landy、峮峮、希希、笑笑、阿丹、短今，以及年初選拔出來新成員Peggy、綺綺、小安、璇璇、晴兒、白白，以及回鍋的凱蒂、多利安新星波波共16人。
原啦啦隊長壯壯暫時離隊，「接下來會有全新規劃與發展，用另一種方式替中信兄弟們應援」。壯壯日前推出個人單曲，也到南韓擔任經典賽加油團的親善大使。
原本是Lamigo啦啦隊的舞蹈老師Suli確定離開桃猿，加入中信兄弟啦啦隊，這次將為Passion Sisters操刀，今年應援風格大改版。1060321
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。