遭竊14年 梵谷2幅畫重新公開展出

我要評比

後印象派大師梵谷2幅畫被黑手黨偷走14年後，幾乎未受損，回到荷蘭梵谷博物館，2幅畫今天起重新歸位回博物館常設展。

路透社報導，1882年「色文寧金海景」（View of the Sea at Scheveningen）及1884年的「會眾離開努能歸正教會」（Congregation Leave the Reformed Church in Nuenen），是梵谷（Vincent Van Gogh）成為畫家關鍵發展時期的2幅畫作。

梵谷博物館長魯格（Axel Rueger）揭露畫作前說：「他們回來了。我從未想到我可以說出這些話。」

義大利警察6個月前找回這兩幅畫，調查人員估計每一幅畫的價值在5000萬歐元（新台幣16.4億元）。

竊賊2002年爬梯子自博物館屋頂進入建物，只花4分鐘就得手兩幅畫，然後以繩索逃脫。

根據Art net網站，義大利當局去年9月在經營國際古柯鹼走私集團的殷比瑞（Raffaele Imperial）母親在那不勒斯（Naples）的家中找到這2幅遭竊畫作，以布包起來藏在廚房附近。殷比瑞從此逃到杜拜，可能面臨引渡回義大利。

不只涉及梵谷畫作盜竊案，殷比瑞因多項罪名被判20年徒刑。（譯者：中央社羅苑韶）1060321

(中央社)