遭竊14年 梵谷2幅畫重新公開展出

後印象派大師梵谷2幅畫被黑手黨偷走14年後,幾乎未受損,回到荷蘭梵谷博物館,2幅畫今天起重新歸位回博物館常設展。

路透社報導,1882年「色文寧金海景」(View of the Sea at Scheveningen)及1884年的「會眾離開努能歸正教會」(Congregation Leave the Reformed Church in Nuenen),是梵谷(Vincent Van Gogh)成為畫家關鍵發展時期的2幅畫作。

梵谷博物館長魯格(Axel Rueger)揭露畫作前說:「他們回來了。我從未想到我可以說出這些話。」

義大利警察6個月前找回這兩幅畫,調查人員估計每一幅畫的價值在5000萬歐元(新台幣16.4億元)。

竊賊2002年爬梯子自博物館屋頂進入建物,只花4分鐘就得手兩幅畫,然後以繩索逃脫。

根據Art net網站,義大利當局去年9月在經營國際古柯鹼走私集團的殷比瑞(Raffaele Imperial)母親在那不勒斯(Naples)的家中找到這2幅遭竊畫作,以布包起來藏在廚房附近。殷比瑞從此逃到杜拜,可能面臨引渡回義大利。

不只涉及梵谷畫作盜竊案,殷比瑞因多項罪名被判20年徒刑。(譯者:中央社羅苑韶)1060321

(中央社)