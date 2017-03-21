歐盟4月底召開峰會討論英國脫歐

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）周二表示，其接到英國通知在3月29日正式啟動脫歐稅序後，歐盟剩下的27個成員國領袖，將在4月底舉行高峰會來討論如何處理英國脫歐問題。峰會將採取討論會的方式，讓與會的領袖發表他們的意見，討論的結果會被歐盟執委會所採納。

圖斯克表示，峰會討論的第一優先任務，是要儘可能地確定與釐清所有受英國脫歐造成負面影響的民眾、企業和成員國。因此峰會的目的是希望能達成一個對歐盟傷害最少的協議。

(工商)