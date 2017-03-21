高圓圓見「他」嬌羞摀嘴笑 網cue趙又廷：你老婆被撩了
藝人高圓圓和趙又廷的姊弟戀在2014年修成正果，婚姻生活幸福美滿，不時在機場、街頭就被目擊互動甜蜜，令人稱羨。而近日高圓圓見到偶像趙雷，難掩激動的嬌羞樣，讓眾人急著呼叫趙又廷「你老婆被撩啦！」
高圓圓21日和造型師一起開直播，在他們訪談時，民謠歌手趙雷悄悄進場，接著燈光一暗，他在台上抱著吉他獻唱一曲《成都》，讓視對方為偶像的高圓圓驚喜不已，雖然人在台下靜靜聆聽，但不時摀著嘴、笑得十分嬌羞，尤其和趙雷合影留念時，還抱著專輯蹦蹦跳跳，藏不住心花怒放的激動神情，十足是個小粉絲模樣。原來這是造型師為了慶祝和高圓圓相識六周年，特別為她準備的禮物，可見兩人深厚的情誼。
而粉絲看到高圓圓少女心爆棚的畫面，紛紛直呼「女神太可愛了」、「就是一枚小迷妹」，但見到她為了趙雷如此激動，聽歌期間還把頭依偎在造型師好友肩上，或主動拉對方的手，讓大家也狂cue「姑父都要吃醋了」、「趙又廷，你老婆被撩了」。
(中時電子報)
關鍵字：趙又
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