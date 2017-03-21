機器人員工 日本奇怪飯店海可望來台
日本大型旅行業公司HIS今天宣布，將把台灣一個飯店集團納為子公司。HIS經營以機器人當員工的「奇怪飯店」，將可望在台灣開設海外第一家「奇怪飯店」。
「日本經濟新聞」報導，HIS以第3者分配增資的方式，把台灣的洛碁飯店集團（Green World Hotels，GWH）納為子公司，GWH在台灣擁有16家飯店當中的一家，可望改為「奇怪飯店」，這將成為海外第一家「奇怪飯店」。
HIS所經營的「奇怪飯店」，於去年首度推出以機器人當員工，被金氏紀錄認證。目前在日本，長崎縣佐世保市及千葉縣浦安市這2處設有「奇怪飯店」，HIS計畫3至5年內，在海內外設100家。除了台灣之外，也計畫在中國大陸上海開設。1060321
(中央社)
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