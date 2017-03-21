杜特蒂訪泰國 共同維護南海和平穩定
菲律賓總統杜特蒂今天訪問泰國總理帕拉育，兩人並見證菲泰簽署3項合作協議，在維持南海的和平、穩定、安全並確保自由航行權有相同看法。
杜特蒂是在結束緬甸訪問後，昨天深夜飛抵曼谷，今天下午4時30分到泰國總理府與帕拉育會談。會談前接受軍禮歡迎，杜特蒂在帕拉育的引導下檢閱泰國三軍儀隊，並與泰國內閣閣員一一握手致意，隨即舉行雙邊會談。
會談結束，杜特蒂和帕拉育共同見證兩國簽署旅遊、農業和商業等3項的合作協議，分別由兩國的相關部長簽署，隨後發表談話，但並未讓媒體提問，會後發布新聞稿。
新聞稿中洋洋灑灑列出21點內容，除3項合作協議外，其他還包括軍事交流合作、打擊毒犯、查緝人口販運和經濟特區開發等。在南海議題上，希望為了區域國家和人民的利益，終極目標就是「和平之海、穩定永績開發」，兩國重申與區域內所有國家強化合作，促進區域內的和平穩定。
杜特蒂將在明天離開泰國，結束3天的訪問。杜特蒂是半年內二度訪問泰國，上一次是在泰國前國王蒲美蓬去年10月駕崩後，去年11月9日專程前來弔唁蒲美蓬。1060321
(中央社)
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