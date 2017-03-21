王金平率團訪日 會晤前日相森喜朗

立法院前院長王金平今天率團到日本進行為期4天的訪問，抵達東京之後，立刻拜訪日本國會，之後會晤前首相森喜朗。

王金平今天與李鴻鈞、廖國棟、黃昭順、林德福、柯志恩等立委一行，中午過後飛抵東京羽田機場，展開為期4天的訪問。

王金行此行是應日本各界好友的多次邀約，訪日期間，將會見日方人士，就台日相關議題進行交流，希望能進一步促進台日之間的友好關係，並將台灣在野黨的聲音與看法帶到日本，讓日方對台灣有更全面的理解。

參訪團抵達東京之後，先前往日本國會，會見現今日本聯合政府成員之一，公明黨籍國會議員，包括參議院議員會長魚住裕一郎、眾議員富田茂之、眾議員高木美智代等人。之後，再與前首相森喜朗進行會談。晚間出席駐日代表謝長廷所舉辦的歡迎晚宴。1060321

(中央社)