紅貴賓狗徵新主人 基隆棄犬28日開放認養

19日在基隆市安樂區貝貝家寵物店門外棄養紅貴賓飼主今日主動到案，她說收入不穩，加上搬家新房東不准養狗，才會丟棄狗狗。基隆市動保所表示，將依法罰鍰，並於28日開放認養。

1名頭戴安全帽、口罩，身穿深綠色外套、白色布鞋的長髮女子，週日（19日）上午11時45分左右，提著1只紅色寵物提袋，將之放置於安樂區安樂路2段一家寵物店門口即離去，過程均被店家監視器錄下。業者打開提袋，發現為1隻紅貴賓公犬，在隔天帶著小狗及錄影證據，向動物保護防疫所報案飼主惡意棄養犬隻。

這名女子影像，經媒體大幅報導及各大社群網站轉貼文後，今天下午4時攜帶寵物店老闆娘諒解書，主動至動保所投案。陳姓女子表示，因經濟狀況不佳，平常靠流動攤販維生，收入不穩定，近日因搬家遭房東限制禁養寵物，一時情急，才會棄養犬隻。

陳女說，過去曾和寵物店老闆娘聊天，知道她平常就有在幫助狗狗認養，很有愛心，才會選擇在她店門口棄犬，因為不好意思向老闆娘求助，才會放了就離開，內心也十分不捨相處已久的犬隻。

陳女表示，這隻紅貴賓呼名mymy，是一年前移居上海的朋友贈送，約2歲。平常也都有悉心照顧。也都定期注射疫苗及美容，實在是經濟不佳及房東禁養而如此，希望讓牠有個好歸宿，不知此舉已觸法。

陳女棄養動物違法，考量其財力，並主動投案配合調查，動保所依法處以新台幣3萬元行政罰鍰，並沒入犬隻。狗狗今日並已由獸醫師完成絕育，同時訂於28日下午2時開放認養，只要年滿20歲，有戶籍民眾，持身分證，即可至寵物銀行動物收容所（七堵區大華三路45-12號，電話24560048、24560148）辦理。1060321

(中央社)