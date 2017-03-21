英國脫歐 歐盟4/29峰會訂談判原則

我要評比

因應英國將在3月29日啟動脫歐程序，歐洲理事會主席圖斯克今天表示，將在4月29日召開峰會制定談判原則。

英國首相梅伊（Theresa May）昨天通知歐盟將在29日啟動脫歐程序，歐盟則將向英國發出協商草案。

今天圖斯克（Donald Tusk）進一步發表聲明，根據英國昨天的宣布，他將在4月29日召開高峰會，與英國之外的27個會員國針對脫歐談判程序制定原則。

歐盟表示，已經準備好展開英國退出歐盟的協商，但由於雙方上談判桌前需有時間各自準備談判策略，一般估計真正的談判應在數週甚至數月後才會展開，而整個脫歐談判則長達2年。1060321

(中央社)