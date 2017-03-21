有料音樂不實申報 文化部將追回補助金
樂團茄子蛋日前在臉書上指出，有料音樂下載樂團放在網路上的Demo申請文化部補助，文化部今天發布新聞稿表示，有料音樂所送結案資料內容確有涉及不實情事，要追回補助金。
文化部影視局今天針對2015年補助「有料音樂 音樂真有料」企畫案結案資料涉及虛偽不實及侵害茄子蛋樂團著作權案處理說明。
有料音樂依文化部影視局「2015年度流行音樂產業輔導促進計畫作業要點」申請補助「有料音樂 音樂真有料」企畫，並經委員會審議核定補助新台幣600萬元，有料音樂在2016年3月30日申請變更部分企畫案內容，將協助茄子蛋專輯錄製發行及樂團巡演等納入工作項目，並於2016年11月15日結案審查、12月12日送交書面補充資料。
文化部指出，有關有料音樂的企劃案及結案資料，是否涉及虛偽不實等問題，影視局在今年3月14日依據行政程序法規定進行調查，並函請有料音樂提出說明。
影視局發現，有料音樂所送結案資料內容確有涉及不實情事，將依相關事證進行行政處分，包含依據「2015年流行音樂產業輔導促進計畫作業要點」規定，撤銷補助金受領資格。
文化部已要求影視局就相關補助作法重新檢討，並作必要調整，包括確實審核各項合作及執行成果證明文件，並就計畫執行內容不定期進行實地查核。
至於有料音樂結案資料是否侵害茄子蛋樂團著作權部分，依著作權法規定須由當事人提出民刑事訴追，影視局將依法提供茄子蛋樂團相關協助，以維護著作權益。1060321
(中央社)
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