全世界第一座行動偶戲博物館亮相
來自荷蘭萊登大學的漢學博士羅賓，想把偶戲文化帶到偏鄉，經過一年的規畫，21日終於在永樂廣場搭建了全世界第一座「行動偶戲博物館」，在這裡可認識及操作布袋戲、皮影戲和傀儡戲，讓偶戲娛樂重現大稻埕。
早期大稻埕是戲曲、偶戲的文化中心，聚集眾多戲館與傳統戲曲藝人，因此還有「戲窟」之稱，台原亞洲偶戲博物館董事長林經甫說，許多布袋戲團設立在涼州街，盛行一時使布袋戲成為大稻埕重要文化。
林經甫表示，3月21日是「世界偶戲日」，行動偶戲博物館也就選擇這天在大稻埕亮相，盼讓更多人認識戲偶、接觸戲偶。
身兼行動偶戲博物館長與設計者的羅賓指出，他不想讓偶戲文化只在台北，原先規畫要用大巴士打造行動博物館，但發現巴士無法行駛偏鄉山路，只好想辦法把最精華的展品裝進小發財車，才能全台走透透。
他說，來到行動偶戲博物館裡，民眾可從中認識、操作布袋戲、皮影戲、杖頭木偶和傀儡戲，還有真人尺寸的戲服試衣間，供民眾穿上戲服體驗成為戲偶的感覺，另外也會舉辦DIY活動及偶戲表演，博物館將展出至26日，未來會前進偏鄉、原民部落。
除了行動偶戲博物館，迪化街店家共襄盛舉展出10組各國戲偶立牌，只要蒐集8個以上戲偶印章圖樣，就可免費參觀台原亞洲偶戲博物館。
(中時)
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