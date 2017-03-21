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2017義大利波隆那兒童書展4月3日開跑，台灣創作者表現亮眼，「台灣繪本美術館」策展人鄒駿昇（右起），榮獲今年拉加茲童書獎「藝術類」評審特別推薦獎，與2名首次入選波隆那插畫展的插畫家吳睿哲、鄧彧將前進波隆那。（財團法人台北書展基金會提供）中央社實習記者陳渝涵傳真 106年3月21日

2017義大利波隆那兒童書展4月3日開跑，台灣創作者表現亮眼，插畫家鄧彧與吳睿哲自4000人報名中脫穎而出，台北書展基金會也打造「台灣繪本美術館」，前進波隆那書展。

2017義大利波隆那兒童書展（Bologna Children'sBook Fair）將在4月3日至6日舉行。該展創設「拉加茲童書獎」至今已有52年歷史，用以獎勵世界各地優質的童書與繪本。

台北書展基金會自2006年參展以來，今年在文化部協辦下，首度打造「台灣繪本美術館」，為此次前進波隆那一大特色，以「站上歐美舞台中央」為目標，精選台灣童書及繪本展出，增加台灣創作者能見度，創造作品版權銷售的可能。

本屆台灣創作者表現亮眼，藝術家鄒駿昇以「禮物」榮獲今年拉加茲童書獎藝術類評審特別推薦獎，並受基金會之邀，為「台灣繪本美術館」擔任策展人；插畫家鄧彧、吳睿哲從4000人報名中脫穎而出，其各自作品「回家」、「牧羊人說再見」將於波隆那童書展插畫展展出。1060321

(中央社)