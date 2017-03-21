訪美手被川普牽 英相梅伊：他是紳士

英國首相梅伊（Theresa May）今年稍早訪問華府時，美國總統川普一度牽住她的手。梅伊受訪時說，川普當時是為了展現紳士風範。

路透社及英國「每日快報」（Daily Express）報導，梅伊是川普就任後，首位會見川普的外國領袖。

梅伊接受「時尚雜誌」（Vogue）訪問時淡化美英領袖牽手的重要性，她說，「我想他是為了展現紳士風範。我們當時要走下一個坡道，他說，這可能有點不好走」。

梅伊告訴Vogue：「我比較希望認為，我們相處良好。我要說的、也一直很清楚表明的是，我不畏懼提出議題。這段關係的本質是，我們應對彼此坦誠和敞開心房。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060321

(中央社)