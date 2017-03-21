反嗆美恫嚇 北韓發布炸美航母宣傳影片

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北韓領導人金正恩發布的新宣傳影片顯示，北韓摧毀一艘美國航空母艦。金正恩數天前才揚言，如果膽敢挑釁，美國將會被「化為灰燼」。

倫敦「每日郵報」報導，北韓國營媒體18日張貼的宣傳影片顯示，北韓部隊欣然摧毀美國轟炸機及戰鬥部隊。1名女性播報員在影片中歡欣宣布，如果認為攻擊北韓將能獲勝，美國將會自取滅亡。

南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）引述播報員表示，「一把刀將插入美國航母的喉嚨。被一陣猛烈砲火擊中後，美國轟炸機將會從空中墜落。」

北韓在YouTube的宣傳網頁「我們民族之間」（Uriminzokkiri）以往曾發布其他引發爭議影片，描述北韓部隊轟炸美國。

在此之前，金正恩揚言，如果美國膽敢對北韓即使僅開一槍，美國就會被核武化為「灰燼」。

在南北韓緊張情勢持續升高之際，平壤當局宣稱，將會動用搭載核子彈頭的無敵「火星」（Hwasong）火箭，捍衛國土。

北韓近日剛成功進行高推力火箭發動機點火試驗，南韓堅稱，最新的火箭發動機測試顯示，北韓取得意義重大進展。分析家則表示，北韓已採取危險步驟，邁向研發出可攻擊美國本土的火箭。

北韓外交部於最新測試前發表聲明說：「假如美國及其南韓傀儡部隊，膽敢對朝鮮民主主義人民共和國（DPPK）即使僅開一槍，朝鮮人民軍將會動用搭載核子彈頭的無敵火星火箭，把侵略和挑釁的基地化為灰燼，可靠地捍衛國家安全及人民福祉。」1060321

(中央社)