資深檢察官遭保大粗暴攔查仍挺警 籲執法更細膩

客委會主委李永得遭攔查po網引議論，桃園地檢署資深檢察官許炳文，去年外出運動也在地檢門口遭攔查，保大警甚至突然擋在他面前要控他妨害公務衝撞警，讓他開始懷疑部分警故意陷老百姓於不義，但許仍力挺警察辦案，呼籲執法過程可以更細膩，以免老百姓對警失信心。

嫉惡如仇、有「犯罪剋星」之稱的許炳文，去年晚上9點多穿著短袖、短褲，走路出門運動，手裡提著一袋垃圾，才剛走出舊桃園地檢署側門，就被1車4人的保大警攔查，詢問是不是路邊違停轎車的主人，並要求拿出證件，穿著輕便的許當場表明沒帶證件，僅有出入地檢署的磁卡，「我在裡面工作，可以證明給你們看！」

保大警仍不斷跳針要求拿出證件、不讓他離去，他低頭自喃：「不過丟個垃圾而已」，隨即表達可以打給警察局長確認身分，許炳文說員警當下愣了一下，讓路給他離去，沒想到就在他邁步往前走時，一名員警突然側身斜插到他面前，他來不及反應撞上，員警立即表示要控告他襲警妨害公務，還強調桃檢附近是治安熱點，只要懷疑都能盤查。

好脾氣的許炳文也忍不住提高音量道：「那你所有行經的人都要查！」所幸法警聞聲而至，一句：「主任你在幹嘛？」解救他，保大警拋下：「主任檢察官也不能妨害公務」才離去，消息從法警傳回市警局，保大大隊長隔天連忙登門道歉，帶隊小隊長事後看到他也立正道歉。

許炳文笑說他根本不在意，特別經驗還成為反毒宣導題材，直指自己都被查，吸毒後的模樣更容易被攔檢，呼籲戒毒。許炳文的兒子也以「人要衣裝」笑著要爸爸「衣服要買像樣的」。

雖遭粗暴對待，許炳文仍力挺警察執法，強調社會治安還是要靠警察，他們颳風下雨追趕嫌犯真的很辛苦，但執勤過程瑕疵也讓他重新定義「妨害公務」，不再一味袒護警，擔憂基層警為求辦案績效，以誘導、逼近方式，陷民於不義，重申執勤要注重程序正當性，手法要更細膩，否則老百姓對警察失去信心恐雙輸。

(中時)