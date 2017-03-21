工程紀錄片不乏味 楊哲一向大巨蛋搗蛋

攝影家楊哲一（右一）率領包括影像、舞蹈、國小學童等30餘人創作團隊，共同向大巨蛋搗蛋。（圖／黃子明攝）

創作團隊蛋砸大巨蛋的影像裝置作品。（圖／黃子明攝）

工地現場的時鐘也在展出之列。（圖／黃子明攝）

硬梆梆的鋼構建築，如何跟藝術結合?而且是顛覆性的方式來交融?學工程出身的攝影家楊哲一，受70年的老公司春源鋼鐵之邀，為廣受矚目的台北市大巨蛋工程進行記錄，卻不願只是依循窠臼，拍出一支乏味的工程紀錄片，體內叛逆的基因，讓他用「搗蛋」的方式來展開這項計畫。

楊哲一大膽提出另一個「台北大巨蛋集體與兒童攝影」創作計畫與紀錄片，希望邀請青年藝術家與兒童創作者一起參與，帶入攝影公益計畫的概念，建構這個台灣大型建築完整的記錄，透過不同媒材的藝術呈現，來討論自己的土地，這個計畫的目的就是「解放」，希望用藝術改變一般人對傳統工程公司刻板印象，這一個包含集體、即時、即興的創作計畫就此成型。

楊哲一花了很大的力氣取得證件，還有高空拍攝的協助，自己也是創作者需要創作外，也要顧及紀錄片和30多位創作者，情況非常混亂與辛苦，沒有人知道有多少時間創作，每一次都是最後一次，直到後期的政治與停工狀況，拍到無法拍攝為止。

過程中當然爭議不少，上司與工地人員想法的落差，違反工安遭裁罰的意外，都曾讓計畫出現阻力，不過，這不影響楊哲一決心，他得捍衛他的劇本，他認為，「這影像不曾屬於任何人的，而這影像最大的力量卻是:一群人對土地的認同與行動力。」

在大巨蛋停工年餘，後續命運仍未明朗之際，楊哲一選擇放棄接受台北市政府的補助，將創作成果以《搗蛋》之名，在台北爵士藝廊展出，除了靜態影像，還有影片、工程機具與模型等，雖然展場空間有限，內容卻很繽紛多元，後續還有安排快閃展覽，都將讓整個展演非常名副其實，真的非常「搗蛋」。

(中時)

創作過程所用的裝備及各項裝置構成展覽內容。（圖／黃子明攝）

創作過程所用的裝備及各項裝置構成展覽內容。（圖／黃子明攝）

舞者在工地演出舞蹈成為紀錄片內容。（圖／黃子明攝）。