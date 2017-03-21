上海台協4/15回台徵才 開9百職缺

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上海市台灣同胞投資企業協會4月15日上午9時至下午4時將在台北松菸文創園區舉行徵才博覽會，預計提供近900個職缺。

上海台協4月15日將在台北松菸文創園區一館舉行徵才博覽會。在上海台協企業會員、大型台企、陸企、外企以及在台陸企的支持下，不到1個月就募得近900個職缺。

上海台商協會會長李政宏表示，博覽會已經和台灣北部16所大學對接，並委託1111人力銀行承辦。

他說，招募對象設定為台灣各大學應屆畢業生以及近2年畢業的大學生、碩士、博士生。未來還預計在中部、南部各辦一場，歡迎全台各地學子前來應聘。1060321

(中央社)