港府禁巴西冷藏及冰鮮肉類進口

巴西上週爆出黑心商家出口腐爛肉及含沙門氏菌肉類的醜聞，香港食物安全中心今天宣布，為審慎起見，暫時禁止所有巴西生產的冷藏及冰鮮肉類和禽肉進口，這項禁令即日起生效。

香港明報報導，巴西爆發食安醜聞後，食安中心即時與巴西有關當局聯繫，該中心決定採取預防性措施，暫時禁止所有巴西生產的冷藏及冰鮮肉類和禽肉進口，並加強抽驗由巴西進口的肉類和禽肉。

香港食安中心已通知巴西有關當局對於肉品進口的禁令，也知會香港相關業者，並建議民眾應將肉類和禽肉烹煮熟了才進食。1060321

(中央社)