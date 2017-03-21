中東北非10機場 禁攜電子裝置登機赴美

我要評比

美國今天警告，有極端分子計畫以藏在電子裝置的炸彈對飛機發動攻擊，因此禁止由10處機場攜帶這類裝置登機赴美，這些機場全都在中東、土耳其和北非，有九家航空公司受影響。

法新社報導，美國高級官員告訴記者，自今天凌晨3時（台灣時間下午3時）起算，給八個國家的九家航空公司96小時時間準備，禁止乘客攜帶任何比行動電話或智慧型手機還大的電子裝置進入機艙。

路透社報導，這10處機場都位在穆斯林為主的國家，但美國官員澄清，這項決定與美國總統川普想對六個穆斯林為主國家人民實施入境禁令一事無關。

這項禁令適用所有直飛美國的班機，範圍涵蓋筆記本電腦、平板電腦和攜帶型電玩主機等裝置，但這些裝置仍然可以收在經過檢查的行李箱內登機。

目前中東、土耳其和北非各地最忙碌的機場每天約有50班飛機直飛美國，機上乘客都必須遵守這項新的緊急規定。

美國官員說：「因為經過評估的情報，決定採取這些限制，我們認為這是正確的做法，而且在正確的地方實施，以確保旅遊大眾的安全。」

至於是什麼「情報資訊」導致運輸安全局（TSA）發出這項命令，這些官員都不願多談。

但有位官員透露，過去幾年有些客運航線和機場發生的成功攻擊事件，升高了相關憂慮。

這位官員不願詳談是那些攻擊事件引發憂慮，但舉出去年2月的一起事件為例。當時疑似索馬利亞伊斯蘭主義分子發動攻擊，以小型爆裂裝置在達洛航空公司（Daallo Airlines）一架客機的機身炸出一個洞，幸而只有炸彈客喪命，客機後來安全降落。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國官員透露，據信這項禁令與阿拉伯半島蓋達組織（AQAP）有關。

官員說：「經過評估的情報顯示，恐怖團體持續鎖定商用飛機，而且積極尋求以創新方式發動攻擊，包括把爆裂裝置藏在各種消費產品中走私登機。」

受到影響的機場包括約旦首都安曼、埃及首都開羅、土耳其大城伊斯坦堡、沙烏地阿拉伯首都利雅德和大城吉達、科威特首都科威特市、摩洛哥城市卡薩布蘭加、卡達首都杜哈以及阿拉伯聯合大公國首都阿布達比與大城杜拜的國際機場。

美國沒有航空公司直飛這些機場，因此不受禁令影響，遭到波及的是約旦皇家航空、埃及航空、土耳其航空、沙烏地阿拉伯航空、科威特航空、摩洛哥皇家航空、卡達航空、阿聯酋航空和阿提哈德航空等10家公司。

這些航空公司和所屬國家的政府已獲美國官員告知這項禁令，其中有些公司也開始通知乘客相關限制。

航空公司將負責執行這項機艙電子裝置禁令，如果他們未能遵令行事，可能喪失美國航線的營運權。

這項禁令未提及終止日期，但阿聯酋航空發言人表示，會實施到10月14日。美國官員不願透露禁令是否可能擴及其他機場。1060321

(中央社)