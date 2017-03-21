抗英統治 麥金尼斯與英女王歷史一握
前愛爾蘭共和軍（IRA）指揮官麥金尼斯與來訪英國女王伊麗莎白二世2012年會面時的握手，成為北愛爾蘭和平進程數一數二最具象徵性的影像。
反對英國在北愛統治的麥金尼斯（Martin McGuinness），而後轉為推動和平的人。他擔任北愛爾蘭副首席部長時，迎接來訪女王，當時唯一獲准進入現場的英國聯合社（PA）攝影、現為法新社攝影記者費斯（Paul Faith），拍下兩人微笑握手照。
費斯回憶說，麥金尼斯首度和女王握手時似乎「相當輕鬆」，倒是安全警衛明顯地都很緊張。
「愛爾蘭新聞」（The Irish News）報導，費斯說：「我記得馬丁（麥金尼斯）站在女王身旁，看起來非常輕鬆、自信、高興。」
他說：「這張照片的重要性直到隔天，看到報紙才真正理解。每份報紙頭版都是這張照片，那衝擊我，知道那將成為歷史影像。」
麥金尼斯的新芬黨（Sinn Fein）不承認女王在北愛的統治，但是他在協商1998年和平協議過程扮演關鍵角色。
兩人握手更意義非凡的是，愛爾蘭共和軍要為1979年刺殺蒙巴頓（Louis Mountbatten）案負責，而此人是女王夫婿菲立普親王（Prince Philip）的舅舅。蒙巴頓和女王是遠親，是英國在印度最後一任總督。
麥金尼斯今天辭世，享壽66歲。（譯者：中央社羅苑韶）1060321
(中央社)
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