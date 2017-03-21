爭議女領隊否認「白凜」駁變性 對造謠者追究到底
「雪玥花登山隊」的女領隊張詠芸，19日攀登南三段時因生火不慎燒毀帳篷，大雨淋濕險失溫，被空勤直升機吊掛救下山，卻有人質疑她是曾誘拐少女離家、男扮女裝綽號「白凜」的張姓少年，張詠芸除了對媒體亮出身分證，證明是女性，對於外界質疑是否變性？她更全盤否認，對於造謠者絕對追究到底。
身形高挑近170公分，穿著及舉手投足均展現女性化。張詠芸說，身分證字號及性別顯示女性，發證日期是去年12月21日在台中市換發，當時是因為搬遷至台中，戶籍地變動所以一定得換證，否認與變性有任何牽連。
女領隊張詠芸前天獲救後，許多山友質疑張詠芸就是男扮女裝的「白凜」，還有網友指她是「變性人」，另有人猜測是「月寧登山會」前會長「陳雅婕」等，3人可能都是同1人，面對外界諸多質疑，張詠芸一概否認。
張詠芸向媒體指出，與「陳雅婕」曾是「月寧登山會」成員，但「陳雅婕」在2015年9月闖雪山西稜被抓後，該會就關閉了，她與朋友另創「雪玥花登山隊」。
至於「爬黑山」引發爭議，她說，要完成台灣百岳真的有難度，因為有些可能因步道損壞、某段道路阻斷為由，呈現封山狀態。但也有人說不爬黑山，就不可能走完那一百座。
(中時)
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