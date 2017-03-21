名單曝光？《我們相愛吧3》爆邀林志玲、潘瑋柏

網傳林志玲、潘瑋柏加盟大陸戀愛秀《我們相愛吧》第三季。（圖／中時資料照）

《我們相愛吧》第三季名單傳林志玲搭配薛之謙、潘瑋柏和張靜初，不過網友不太相信。（圖／取材自圈教主微博）

大陸戀愛實境秀《我們相愛吧》自2015年開播後，邀來不少人氣明星組成假想夫妻，像是「石榴夫婦」SJ始源和劉雯、「橙汁CP」陳柏霖和宋智等陣容，都深受網友喜愛。而第三季近期將開播，繼先前傳出關曉彤、李易峰可能出演後，網上再爆林志玲和潘瑋柏都在邀請名單中。

知名八卦微博「圈教主」今曝光一份《我們相愛吧》第三季名單，包含真實情侶的羅晉和唐嫣、潘瑋柏和張靜初、林志玲和薛之謙，3組明星被指是新一季的搭配，更表示節目將於下月錄製，5月開播。

不過，此份名單引粉絲半信半疑，尤其唐嫣新戲剛開拍一個多月，薛之謙4月將開始巡迴演唱會，讓網友紛紛直呼他們沒時間上綜藝節目。而《我們相愛吧》製作組目前也尚未證實傳言，令不少人認為還是等官方正式宣布較實在。

(中時電子報)