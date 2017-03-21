名單曝光？《我們相愛吧3》爆邀林志玲、潘瑋柏
大陸戀愛實境秀《我們相愛吧》自2015年開播後，邀來不少人氣明星組成假想夫妻，像是「石榴夫婦」SJ始源和劉雯、「橙汁CP」陳柏霖和宋智等陣容，都深受網友喜愛。而第三季近期將開播，繼先前傳出關曉彤、李易峰可能出演後，網上再爆林志玲和潘瑋柏都在邀請名單中。
知名八卦微博「圈教主」今曝光一份《我們相愛吧》第三季名單，包含真實情侶的羅晉和唐嫣、潘瑋柏和張靜初、林志玲和薛之謙，3組明星被指是新一季的搭配，更表示節目將於下月錄製，5月開播。
不過，此份名單引粉絲半信半疑，尤其唐嫣新戲剛開拍一個多月，薛之謙4月將開始巡迴演唱會，讓網友紛紛直呼他們沒時間上綜藝節目。而《我們相愛吧》製作組目前也尚未證實傳言，令不少人認為還是等官方正式宣布較實在。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。