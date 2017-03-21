全聨經濟美學玩老哏 麻豆總年齡破700歲

全聯經濟美學20日在官方臉書曝光「2017＃全聯經濟美學」經典篇影片，人氣破表。（翻攝自全聯官方臉書）

全聯經濟美學17日刊登模特兒站在櫥窗的首波廣告。（翻攝自中國時報翻爆）

全聨經濟美學繼17日刊登模特兒站在櫥窗的首波廣告後再玩老哏，昨（20日）6時在官方臉書曝光「2017#全聯經濟美學」經典篇影片，伸展台上總年齡加起來700歲的「老模」穿白T、牛仔褲，打出「這，叫作經典，省錢的信念也是如此。就像白T牛仔褲，永不退流行。」連Levis都跑來湊一腳，截至今（21日）晚11時超過40.5萬人次點閲，擴散力超級驚人！

把省錢結合時尚，再以「有一種流行，無論大環境如何變遷，永遠不會隨時光老去。」，畫面上的老模，個個展現自信，把「銀髮族的經典省錢智慧，時尚回歸，就在全聯」表現得淋漓盡致。

由於一天半的點閱率超高，連真正在賣牛仔褲的Levis都跑來留言說：「經典牛仔褲？有人在叫我嗎？ 」、「下次早點說，拍片服裝調些經典的給你就是了」，全聯小編也趣味回答：「喔！打勾勾喔～（老闆你看～我找到贊助了）」，有網友還以為全聯真的要賣牛仔褲。宣傳、反被宣傳，都是噱頭！

(中時)