韓聯社：檢方對前總統朴槿惠訊問結束

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我要評比

聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，檢方透露，檢方今天深夜結束對下台總統朴槿惠的訊問，時間長達14小時。朴槿惠是因涉嫌貪汙遭檢方傳訊。

路透社報導，朴槿惠在查看檢方記錄的供詞後，料將於明天凌晨返家。

南韓憲法法院10日裁定國會去年12月對朴槿惠的彈劾案成立，她遭到罷免，如今以犯罪嫌疑人身分應訊。1060321

(中央社)