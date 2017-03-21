五月天329免費唱 重返大安森林公園

樂團五月天今晚唱「人生無限公司」高雄站最終場，驚喜宣布29日成軍20週年紀念日，將在台北大安森林公園免費開唱，邀粉絲重回20年前五月天的第1天。

五月天成軍20週年，LIFE「人生無限公司」世界巡迴演唱會18日起從高雄世運主場館開跑，耗資新台幣3.6億元打造。

唱「如果我們不曾相遇」前，主唱阿信向粉絲感性喊話「接下來的20年，五月天還想跟你們繼續走下去」，引起全場歡呼。

五月天在台上不時講笑話逗粉絲，阿信表示，五月天說的笑話是「照妖鏡」，怎樣的人就會聽到怎樣的話，並搞笑模仿小叮噹聲音喊「照妖鏡」，要大家猜下首歌？粉絲喊「時光機」，團員們跟著亂猜，最後揭曉是「任意門」。

安可唱「相信」，瑪莎和冠佑被拱深情對望唱歌，冠佑要瑪莎轉過去，「你背影我OK」，立刻被瑪莎嗆「你連腿，我都不OK」，阿信喊「你們兩個，多元成家」，逗笑全場。

五月天站上延伸第二舞台，在串場電影裡出現的真實版「人生號宇宙戰艦」前，High唱「傷心的人別聽慢歌」及「OK啦」；安可加碼唱「天天想你」、「溫柔（還你自由版）」及「憨人」。

1997年3月29日是五月天正式成軍日，也是在「7號公園」大安森林公園音樂台第1次登台演出的日子。

演唱會最後更驚喜宣布，8天後五月天將重返20年前「只有星空、音樂，還有你們」的那一天，29日晚間7時在大安森林公園舉辦不售票演唱會，就想和大家說說唱唱。1060321

(中央社)