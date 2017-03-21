同志婚蒙受不利 台籍男子擬告日違憲

日本「朝日新聞」報導，1名住在日本關東的台灣籍男子與日本籍男子有逾20年相依為命的同志關係，但因非法滯留，將被驅逐出境。他認為這是違憲，將向東京地方法院提告。

住在日本關東地區的這位40多歲台灣籍男子因非法滯留日本，將被驅逐出境，他認為日本對性別取向的歧視，違反憲法所保障的「法律之前人人平等」的原則，將向東京地方法院提起訴訟，希望日本政府撤銷對他的驅逐出境令。

律師團指出，這起訴訟將是日本首樁同志因權利未獲法律保障蒙受不利，因而控訴政府違憲的案子。

這名台籍男子的訴狀等指出，1992年他以留學的居留資格到日本之後，以短期滯留的簽證2度入境日本。他在日本期間與同志伴侶相識，1994年開始同居。

這名台籍男子在翌年知道自己感染了愛滋病，在他伴侶的鼓勵下，持續治療。而他伴侶後來罹患憂鬱症，無法工作的期間，由台籍男子負擔家計，倆人互相成為精神上的支柱。

台籍男子的簽證於1994年到期，屬非法滯留，但因台灣的家人不能接受他與同志相愛，他與家人關係疏遠，於是他仍旅居日本。

2013年，藉由支援愛滋病患團體的代表，他與處理性少數者人權問題的律師聯絡上，希望能獲得「在留特別許可」，也就是即使是非法入境或非法滯留也能因情況特殊，獲准居留。

去年6月，他打算向東京入國管理局（東京入管）自首，但因警員臨檢盤查，查出他非法滯留，他遭到逮捕。後來，他之前申請的「在留特別許可」一直沒結果，東京入管去年11月對他發出強制出境令，他隨時都有可能被強制遣返。

台籍男子不解為何「在留特別許可」辦理未果，但日本法務省的指導方針列舉，獲准的要素當中包括與日本人結婚的情況。台籍男子認為可能是「同性配偶形同夫妻的關係，沒被納入考量」。

報導說，這名台籍男子與同性伴侶同居已23年，同志伴侶已年逾55歲，如果是異性配偶的話，「事實婚」（同居但不辦結婚登記）的夫妻曾有獲准撤銷強制驅逐令的判例。台籍男子說：「倆人年紀漸大了，他是我家人，我想在日本跟他一起安靜度過晚年。」

日本有同性戀者或雙性戀者等共455人於2015年7月向日本律師連合會申請，要求勸告政府或國會將同志婚予以法制化的人權救濟。申請書列出了約30項不利的情況，包括在留資格的問題之外，還有如果沒遺書，無法被認可繼承、伴侶親生孩子的共同監護權未獲認可等。

後來，東京都澀谷區及世田谷區率先實施，由地方自治體實施同性婚的公認制度。1060321

(中央社)