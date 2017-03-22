「第九屆台灣小分子褐藻醣膠國際癌症臨床輔助與慢性病運用研討會」發表多項糖尿病研究報告。(本報資料照片)

台灣之光 帶來糖尿病新希望

「第九屆台灣小分子褐藻醣膠國際癌症臨床輔助與慢性病運用研討會」日前發表多項研究報告，對糖尿病的未來提供新契機。這場研討會由台灣褐藻醣膠發展學會、台灣聯合抗癌協會，經濟部生技醫藥產業發展推動小組、台灣癌症基金會、乳癌防治基金會、台灣保健食品學會、台灣防癌協會、中華海洋生技股份有限公司共同舉辦，專家們對糖尿病未來的輔助治療有極大的期待。

慈濟大學醫學科學研究所教授周志中表示，醫界對糖尿病的治療策略最重要的是希望人體本身的BETA細胞不要被破壞，否則胰島素將無法生成。減少BETA細胞的損傷、增加胰島素的生成及功能，是治療糖尿病的兩大目標，「研究團隊就是根據這個概念來設計實驗，初步結果發現，高穩定藻褐素及台灣小分子褐藻醣膠確實能改善BETA細胞的死亡，更重要的發現是居然能夠增加胰島素的分泌、改變抗體，整體的表現滿好。」

慈濟大學醫學科學研究所教授周志中。(本報資料照片)

周志中指出，糖尿病的傳統藥物就是針對血糖下手，用盡一切手段降血糖，包括減少吸收、增加代謝或強力增加胰島素分泌，但是效果通常並不理想，一停藥，血糖又回升，根本問題沒有解決。所以研究必須回到本質，預防BETA細胞損傷或增加胰島素生成才是最重要的。

周志中解釋，目前研究方向證實，首先安全性是沒問題，高穩定藻褐素及台灣小分子褐藻醣膠真的是能改善BETA細胞的損傷、增加胰島素分泌，「我覺得這是一個很好的策略，至少對病人本身沒有什麼負擔，而且是試圖從根本的問題慢慢解決掉。」

海洋大學生命科學暨生物科技學系助理教授黃培安以「海中的靈芝」來比喻褐藻中的褐藻醣膠及藻褐素，小分子則更有助於人體吸收。高穩定藻褐素及台灣小分子褐藻醣膠可以讓整個腸胃道的環境變好，當環境變好，腸胃道發炎的狀況降低，益生菌再進來，才會具有發揮的作用。「腸胃道是人體第二個神經複雜度最高的地方，有很多細胞激素賀爾蒙的傳遞，讓整個身體的運作更好，很多後面的病症都會有改善，所以它的改善是從源頭，促進身體正常激素的分泌以及發炎的調節。

海洋大學生命科學暨生物科技學系助理教授黃培安。(本報資料照片)

很多糖尿病人到後來會洗腎，如何預防糖尿病人的腎臟病變，一直是醫界努力的目標。台北醫學大學醫學系副教授陳正憲的研究是高穩定藻褐素及台灣小分子褐藻醣膠對慢性腎病變的作用，也得到令人振奮的發現。

陳正憲說，台灣的洗腎率高居世界前幾名，所謂慢性腎病變，基本上沒有藥可醫，他相信絕大多數醫師都反對病人服用不必要的藥物或補充品，尤其是腎臟科醫生，他領導的團隊，研究方向是希望能找到能改善慢性腎病變的天然物或藥物，接觸到台灣小分子褐藻醣膠後，在動物實驗和細胞實驗中都發現，確實可以抑制腎小管間質纖維化。

「因為在慢性腎病變裡面，主要最終末期發展的病變就是纖維化。如果它可以抑制纖維化，就等於給這個腎臟細胞爭取了一些時間可以再生回來。」陳正憲指出，在小鼠慢性腎病變實驗中發現，適量的台灣小分子褐藻醣膠確實可以有效抑制腎小管間質纖維化的現象，不會造成腎臟負擔。「我們不但發現它可以抑制腎小管間細胞纖維化，除此之外，高穩定藻褐素則能減緩腎小管細胞凋亡。」

台北醫學大學醫學系副教授陳正憲。(本報資料照片)

陳正憲認為，最重要的發現是，能改善慢性腎病變病人的腎臟功能而且阻止它纖維化的，目前高穩定藻褐素及台灣小分子褐藻醣膠是可以的，唯一要注意的是適當劑量。這項發現讓身為科學家的他，甚至願意讓自己洗腎的母親服用這兩個素材，而且他的母親也告訴他，服用之後感覺大有改善。

索取研究資料：02-2698-0770

(中時電子報)