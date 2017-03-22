獨》「包大人」金超群傳入院開腦

何家勁（左起）、金超群、范鴻軒是《包青天》系列的鐵三角，3人交情也深厚。（資料照片）

金超群3年前回台時，身形還有點福態。（資料照片）

65歲的「包大人」金超群21日傳出數月前悄悄住進醫院開腦，經調養後，健康恢復良好，也打算從上海回台定居，他的妹妹對友人說不願多談，不過金超群身邊另一位密友則透露，「順利取出10公分大的瘤，頭頂有個L型的傷口，整個人也瘦了一大圈」，金超群事後還笑著對好友說「現在大魚大肉都不吃了」，他入院時相當低調，圈內友人知道的不多。

他有睡眠呼吸中止症，多年來睡覺時得戴呼吸器面罩入眠，也曾被外界傳出烏龍死訊，３年前他回台、在華視執導情境喜劇《金牌俏女郎》並軋一角，當時氣色紅潤、聲如洪鐘。並分享當年為包公角色增胖，體重從此一去不復返，後來有血壓、三酸肝油脂、血糖、膽固醇「4高」，護士出身的演員老婆陳琪每天盯著他，早餐只有一盆生菜沙拉，他自嘲感覺像吃草、度日如「牛」，體重終於降到100公斤以下。

在《包青天》演師爺公孫策的范鴻軒，是金超群的老戰友，他對金超群傳入院開腦一事，他表示：「我有聽說，但不是很清楚。」71歲的范鴻軒，透露自己也有高膽固醇、高血脂問題，醫生叮囑他務必要減重，他乖乖照辦，每天會到社區的交誼廳走跑步機，平時吃白肉不吃紅肉、多吃魚，減少碳水化合物，開心說已有成效，３個月內成功瘦６公斤。

金超群24年前以《包青天》獲金鐘獎最佳男主角，他近年在青島自蓋影視城拍包公系列，至今已拍700多集，他曾發豪語，每年都要拍一部，原本預計2015 年要拍最後一檔白髮版的《包青天》告別作，但因健康及其他因素停擺。范鴻軒說，「他當初說過要拍1000集，害我每天愁得睡不著覺，我也怕自己沒體力拍」。

56歲的何家勁在大陸已是知名企業家，經營保健食品事業「勁家莊」遍及全大陸，工廠在惠州更是國家級的旅遊景點，身價早就躋身億萬富豪。他與金超群交情特別深，過去只要金超群一號召，「鐵三角」一定合體，被問到是否會參與金超群籌劃多年的白髮版《包青天》拍攝？他說，「等他決定，這是他的夢想，如果時間可以我會拍」。

(中時)