台灣建築美學文化經濟協會發起「營造新家園計畫」

台灣建築美學文化經濟協會理事長黃南淵（左三）、副理事長張麗莉（左一），今年發起「營造新家園計畫」，相關業界紛紛出面力挺。（圖／曾麗芳）

台灣建築美學文化經濟協會21日晚在台中市舉辦中南部建築聯誼會，中央及地方官員、各建築相關公協會理事長，紛紛到場力挺「營造新家園計畫」。（圖／曾麗芳）

由一群充滿使命感的建築相關業界重量級人物組成的「台灣建築美學文化經濟協會」，成立至今已有9年，推廣建築美學不遺餘力，今年發起「營造新家園計畫」，將落實社區總體營造的理念，建設台灣成為華人最宜居的家園，昨（21）晚在台中舉辦中南部建築聯誼會，中央及地方官員、各建築相關公協會理事長，紛紛到場力挺「營造新家園計畫」。

行政院公共工程委員會主委暨政務委員吳宏謀表示，雖然台灣經濟實力尚保持全球排名前20位，惟努力發展經濟的過程中，疏於以建築美學理念推動城鄉風貌，相較歐美先進國家而言，對於建築文化形塑觀光產業，明顯落後許多。他說，政府目前積極要求新建物必須符合生態環境、提升在地文化、同時補強窳陋社區建築改造，政府期盼產學民共同合作，因此樂見協會所推動營造新家園計畫，扮演溝通輔助的角色。

台中市副市長林陵三則指出，台中市經過2年努力，願景一一落實，除了捷運藍線，雙港輕軌、大台中山手線等交通建設，並持續推動「新盛綠川水岸廊道計畫」，串連都市水岸藍帶，結合 「綠空鐵道軸線計畫」，讓更多的市 民享受到具備親水設施、生態保護及休閒遊憩等功能的親水綠岸，打造台中市成為「幸福城市、生活首都」。

台灣建築美學文化經濟協會理事長黃南淵強調，社區是城市美學關鍵所在，一個城市需要良好新建物，更需要願意再造與更新舊建物，該協會堅持以「建築美學經濟觀」作為中心思想，目標是建構「健康與環境永續（LOHAS）」的價值觀，建構安全和諧綠意的家園，以追求建築至真至善至美的完美建築，留下這一代最寶貴的人文資產。

身兼台灣建築美學文化經濟協會副理事長、龍寶建設董事長張麗莉，向以「建築美學實踐者」為經營理念，她鼓勵建築產業不僅要規劃「看得到」的建築，更要重視「看不到的」社區互動溝通，唯有這樣做，才能使購屋者及住屋者，與建設業者站在一起打造一個真正安全、舒適、和諧的居住環境。

張麗莉強調，唯有提升建築物的「品質」及居住環境的「品味」後，才能夠真正擁有「品生活」，體現出建築美學文化的核心價值，使建築成為城市文化藝術的代言者。

(工商)