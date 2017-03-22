「雲朵舒芙蕾」向甜點控招手

天成大飯店TICC世貿會館雲朵舒芙蕾。圖：天成提供

雲朵舒芙蕾可搭配不同佐醬，圖：天成提供

乍暖還寒的早春時節，在微涼的午後品嚐精緻熱甜點，靜靜享受悠閒時光、無比幸福。即日起至2017/5/19，天成大飯店TICC世貿會館Taipei Garden Cafe推出春季甜品「雲朵舒芙蕾」，外型如雲朵般輕柔蓬鬆，口感則綿密滑順、飄散陣陣蛋奶香，搭配精選的芒果、莓果、太妃焦糖及巧克力等6款佐醬，單點130+10%起，套餐含飲品199+10%起。

天成飯店集團餐飲營運處營運長石益鳴表示：「天成大飯店TICC世貿會館Taipei Garden Cafe每季都會獻藝全新甜點，此次限定推出的『雲朵舒芙蕾』，因其入口即化的特點，如同稍縱即逝的幸福體驗，與千變萬化的早春氣候十足相襯；又因其帶有雲朵般的俏皮造型、濃郁滑順的綿密口感，預估將會吸引不少『甜點控』，並帶動餐廳業績成長一成」。

甜點舒芙蕾源自法文「Souffle」，意指「吹氣」，就如同蛋白與蛋黃融合後進行烘烤時，蛋糕內部像是被充氣般鼓起，最後呈現輕柔蓬鬆的樣貌，而讓舒芙蕾蓬鬆的小秘訣，則是預先在烤模邊緣塗上奶油與糖，使蛋糕在烘焙的過程中順利膨起，並增添些許口感。

此次「雲朵舒芙蕾」由天成大飯店TICC世貿會館西點副主廚宋龍珠精心獻藝，是款需將蛋白、蛋黃分離再融合，進而演繹出的夢幻甜品，副主廚先從香草棒中刮取出香草籽，將其與牛奶一同加熱，煮沸後的香草牛奶再與蛋黃一起融入麵粉中，拌勻成濃郁的蛋黃醬；另外將蛋白與甜度低、保水性佳的海藻糖均勻攪拌，待其打發成蛋白霜，使其尾端能略呈現頂立狀時，最後再與蛋黃醬融合，烘烤成外層蓬鬆、內部軟綿的舒芙蕾。

然而市面上的舒芙蕾大多保有蛋糕本體的鬆軟口感，Taipei Garden Cafe西點副主廚宋龍珠為打造不同的口感體驗，特別增加牛奶的比例，讓「雲朵舒芙蕾」更加綿密滑順、入口即化，就像是在品嚐俏皮的雲朵，溫熱的舌尖才初碰，下一秒就煙消雲散，如此稍縱即逝的美味，讓人迫不及待想品嚐下一口。

「雲朵舒芙蕾」共有6款佐醬可搭配，分別為芒果醬、莓果醬、百香果醬、太妃焦糖醬、巧克力醬及香草醬。芒果醬、莓果醬及百香果醬皆以嚴選品質的清新水果打造而成，帶有天然爽口的酸甜滋味。

太妃糖醬是採鮮奶油融入焦糖，以特調比例打造略帶焦苦的後勁，使太妃糖嚐起來甜而不膩；巧克力醬則以法國頂級法芙娜巧克力調配而成，讓您品味細緻醇厚的奢華享受；香草醬則從香草棒中刮取出香草籽打造，與同是香草口味的舒芙蕾一同品嚐，加倍濃郁的香醇滋味化在口中更是幸福指數爆表。

香草舒芙蕾、芒果舒芙蕾、太妃焦糖舒芙蕾 單點130，套餐199；百香果舒芙蕾、巧克力舒芙蕾單點160，套餐229；莓果舒芙蕾單點180、套餐249，以上價格外加一成服務費，套餐可任選搭配茶或咖啡一杯。

(工商)